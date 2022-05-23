Грозный, , 10:26 — REGNUM В Чечне бродячие собаки искусали малолетнего ребенка. Инцидент произошел в городе Грозном, о нем рассказали пользователи соцсети, опубликовав в одном из мессенджеров видеодоказательства о нанесенных животными травмах. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили 23 мая в ведомстве.

Собака State Farm

Как уточнили в прокуратуре, после инцидента с нападением бродячих собак на улице У. Садаева в Грозном организована проверка, по итогам которой будет дана оценка полноты реализации органами местной власти законов в сфере ответственного обращения с животными.

В настоящее время по поручению прокурора республики уполномоченные органы уже начали отлов животных без владельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года бездомные собаки покусали четырехлетнего ребенка в Гатчинском районе Ленинградской области.

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