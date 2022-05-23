Токио, 23 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине является самым серьёзным вызовом мировому порядку. Об этом 23 мая заявили президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида на совместной пресс-конференции.

Kantei.go.jp Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден

Байден и Кисида в Токио выступили с совместным заявлением. Они назвали действия РФ на Украине самым серьёзным текущим вызовом мировому порядку.

Как сообщало ИА REGNUM, США готовы защитить Тайвань от военного вторжения Китая, заявил Байден.