Канберра, 23 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Жители Австралии разработали видеоигру в жанре ужасов про своего бывшего премьер-министра Скотта Моррисона. Об этом 23 мая пишет издание Kotaku.

Clrdms Скотт Моррисон

Пользователь с ником Colestia создал игру, в которой безработному Скотту Моррисону нужно «ориентироваться в адской системе социального обеспечения, которую он помог создать». По сюжету проекта, бывший премьер-министр Австралии будет разбираться в принципах работы Centrelink — государственной программы для поддержки безработных.

Добавим, что Скотт Моррисон был премьер-министром Австралии с 24 августа 2018 по 23 мая 2022 года. Сейчас эту должность занимает Энтони Албаниз.