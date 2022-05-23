Уфа, 23 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Бывшего чиновника обвинили в совершении мошенничества и превышении должностных полномочий при распоряжении жилыми помещениями в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, зимой 2011 года в Туймазинском районе фигурант уголовного дела, исполняя обязанности главы города, совместно с экс-начальником жилищного отдела администрации района организовал незаконный перевод нежилых помещений общежития в жилые. В итоге из общего имущества жильцов (комната вахтера и кухня) было образовано восемь комнат.

«Чиновники подготовили и заключили с аффилированными лицами, не имеющими права на социальное жилье, фиктивные договоры найма. В дальнейшем граждане приватизировали жилье, четыре комнаты на общую сумму свыше двух млн рублей были реализованы в интересах чиновников, остальные — переданы знакомому обвиняемого в счет долга в размере один млн рублей и его близкому родственнику», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что причиненный собственникам помещений ущерб составил свыше 5,3 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что свою вину обвиняемый не признал, сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии за совершение мошенничества, уголовное дело в отношении его сообщницы прекращено в связи со смертью.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.