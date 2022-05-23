Ярославль, 23 мая 2022, 10:52 — REGNUM В Рыбинском и Пошехонском районах Ярославской области изъяли 40 километров брошенных рыболовных сетей. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Речь идёт о реке Ухре. Сети доставали участники акции «Всероссийский день без сетей». После очистки в реку выпустили 1,5 миллиона мальков щуки.
Мероприятия проводятся в области с 2019 года. В них принимают участие сотрудники Росрыболовства, департамента АПК и промышленного рынка региона, рыбаки, сотрудники природоохранных организаций и добровольцы.