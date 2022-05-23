Ярославль, 23 мая 2022, 10:52 — REGNUM В Рыбинском и Пошехонском районах Ярославской области изъяли 40 километров брошенных рыболовных сетей. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Участники акции достают брошенные сети из реки
Участники акции достают брошенные сети из реки
yarregion.ru

Речь идёт о реке Ухре. Сети доставали участники акции «Всероссийский день без сетей». После очистки в реку выпустили 1,5 миллиона мальков щуки.

«Браконьерская деятельность мешает нересту и замедляет воспроизводство водных биологических ресурсов. Экологическая акция «Всероссийский день без сетей» направлена на борьбу с нарушениями в сфере рыболовства, устранение их последствий», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Мероприятия проводятся в области с 2019 года. В них принимают участие сотрудники Росрыболовства, департамента АПК и промышленного рынка региона, рыбаки, сотрудники природоохранных организаций и добровольцы.