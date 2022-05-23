Донецк, 23 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка. Об этом 23 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов поддержавших спецоперацию ВС РФ граждан.