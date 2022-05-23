Париж, 23 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Российская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу над представительницей Австралии Астрой Шармой в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

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Грачёва четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, две ошибки на подаче и 5 из 11 брейков.

Во втором круге Грачёва сыграет с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Айла Томлянович (Австралия).