Бамако, , 10:19 — REGNUM Власти Мали не закрывают дверь в отношениях с Францией и не инициировали их деградацию, заявил министр иностранных дел африканской страны Абдулай Диоп.

Французские военные в Мали TM1972

«Мы не закрываем дверь, Мали никогда не стремилась поругаться с Францией. Всякий раз, когда нам приходилось реагировать, мы сталкивались с действиями, которые были навязаны нам, которые мы сочли оскорбительными», — сказал он РИА Новости.

Диоп добавил, что Франция нарушила суверенитет страны, поэтому властям «пришлось взять на себя ответственность за принятие этих решений, Мали не проявляет враждебности, мы лишь хотим, чтобы нашу страну уважали».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил по национальному телевидению, что разрыв договора 2014 года вступит в силу через шесть месяцев, а разрыв договора о французских операциях «Бархан» и «Такуба» вступит в силу немедленно.

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