Анкара, 23 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Началась новая фаза переговоров между Россией и Турцией о замене брендов, покидающих российский рынок. Об этом 23 мая сообщила газета Hürriyet.

ИА REGNUM Россия и Турция

Издание информирует, что РФ и Турция начинают новую фазу переговоров о замене брендов, покидающих Россию, на турецкие. Ранее холдинг из Турции стал владельцем торговой сети Reebok в России.

Также Турция называется одной из стран, способной получить выгоду от легализации в России параллельного импорта.