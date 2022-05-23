Ярославль, , 10:30 — REGNUM В Ярославле на проспекте Фрунзе планируют построить 12 новых многоэтажных домов. Общественные обсуждения проекта планировки территории начались на сайте мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проспект Фрунзе в Ярославле

Речь идёт о территории, ограниченной проспектом Фрунзе, Тормозным шоссе, улицами Проектируемая и Попова.

«Проектом планировки предусмотрено размещение 12 многоквартирных жилых домов (9 этажей), 3 объектов торговли, библиотеки и подземной парковки на 34 машиноместа в многоквартирном жилом доме по просп. Фрунзе, плоскостных спортивных сооружений», — говорится в пояснительной записке к проекту планировки.

Земельные участки, где планируется застройка, находятся в муниципальной или государственной собственности. Городские власти намерены провести аукционы, по итогам которых и определится застройщик.

Жители новостроек будут пользоваться в основном существующей социальной инфраструктурой. Кроме того, в пояснительной записке говорится о планах построить школу на 800 мест в микрорайоне №1 жилого района «Дядьково».