В Ярославле на проспекте Фрунзе хотят построить новый микрорайон
Ярославль, 23 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Ярославле на проспекте Фрунзе планируют построить 12 новых многоэтажных домов. Общественные обсуждения проекта планировки территории начались на сайте мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт о территории, ограниченной проспектом Фрунзе, Тормозным шоссе, улицами Проектируемая и Попова.
Земельные участки, где планируется застройка, находятся в муниципальной или государственной собственности. Городские власти намерены провести аукционы, по итогам которых и определится застройщик.
Жители новостроек будут пользоваться в основном существующей социальной инфраструктурой. Кроме того, в пояснительной записке говорится о планах построить школу на 800 мест в микрорайоне №1 жилого района «Дядьково».