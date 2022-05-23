Подгорица, 23 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. На конец апреля 2022 года общий объем кредитов, выданных гражданам Черногории, составил 1,5 миллиарда евро, что на 6,55 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила начальник отдела системного анализа Центрального банка (CBCG) Желька Асанович. .

Евро

Она сообщила агентству «Мина-бизнес», что общая сумма кредитов граждан на конец апреля по сравнению с концом прошлого года зафиксировала рост на 3,4 процента.

Асанович сказала, что программа «Европа сейчас» повлияла на повышенный интерес граждан к кредитованию, и, по результатам последнего исследования кредитной деятельности банков, наблюдается рост спроса на кредиты.

«А именно рост чистой заработной платы привел к улучшению кредитоспособности граждан, поэтому можно сказать, что ожидается рост спроса на кредиты. Также, по оценке банков, произошло некоторое ужесточение кредитных стандартов, когда речь идет о кредитовании домашних хозяйств», — пояснила Асанович.

Она добавила, что на конец апреля этого года общий объем кредитов на системном уровне составил 3,55 миллиарда евро и зафиксировал рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и концом прошлого года на 7,69 процента и 5,61 процента соответственно.