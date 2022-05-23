Москва, 23 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА REGNUM РЖД, поезд, вагон

Модернизация железных дорог не прекратится, но может произойти и модернизация тарифов на железнодорожном транспорте. Перевозки надо субсидировать.

2022 год принес неожиданные для железнодорожной системы России вызовы. Не только сфера перевозок в самом широком смысле, но также финансовый сектор страны, международная торговля и сфера услуг пережили ломку старых связей и отношений. Идет переналадка внешних связей, но и внутри экономики мы наблюдаем перенастройку.

Для ОАО «РЖД» это означает снижение объемов перевозок железнодорожным транспортом в экспортном направлении, том самом, что столь долгое время развивалось. Росли не только поставки российских товаров, но и транзит, включая крайне важный транзит контейнеров из Китая в ЕС. Стоит учесть и инфляционное давление на операционную и инвестиционную деятельность компании. Укрепление рубля в мае этой проблемы не сняло, хотя и нельзя отрицать факта: давление глобальной инфляции снижается. Однако сама эта инфляция остается крайне высокой, о чем с тревогой говорят и в ООН, и в различных международных экономических структурах.

Министерство экономического развития России предполагает, что в целом по году снижение погрузки может составить 7,3%. Известно, что «РЖД» допускает снижение погрузки по сравнению с 2021 годом лишь на 5%. При таком сценарии компания недополучит приблизительно 200 млрд рублей доходов. При сценарии Министерства — потерянная выгода будет большей. Стоит учитывать, что пока нет государственных проектов, которые бы круто изменили ситуацию на железнодорожном транспорте: дали бы ему рост, а не сокращение нагрузки. Это понятно, обстоятельства являются новыми.

Макроэкономическая ситуация такова, что нужно обеспечить, прежде всего, бесперебойную переброску товаров на внутреннем рынке. Следующее по важности, надежное перемещение грузов между российским рынком и рынками дружественных государств, тех, что не вводили против России санкций и не поддерживали этой политики США, Англии, ЕС, Японии, Канады и некоторых других государств. «РЖД» должны с одной стороны обеспечении надежность и и безопасности перевозочного процесса, а с другой — избегнуть убытков и проблем в работе из-за потери выручки. Для этого разработали план снижения издержек: учетные в финансовом плане оптимизационные мероприятия должны дать экономию в 43 млрд рублей, это дополнено новыми, продиктованными возникшими в 2022 году обстоятельствами, мерами, что дадут еще 46 млрд рублей экономии. Но экономия не ради самой экономии нужна.

Несмотря на суровость геополитических вызовов, «РЖД» сообщает, что не отказывается от инвестиционной программы. Это правильный подход, так как экономическое развитие России, ЕАЭС и евразийского экономического пространства вообще не прекращается, а лишь вступает в период структурной перестройки. Следовательно, уменьшение доходной базы «РЖД» и рост цены кредита (ключевая ставка Банка России была сильно повышена в последние месяцы, так и не опустившись до нормальных 3-7%), рост цен на металлы и продукцию химической промышленности, нужно как-то преодолевать. Есть при этом задачи повышения надежности и доступности сети железных дорог, увеличения пропускной способности инфраструктуры. Особое значение имеет восточное направление перевозок. Известно, для обеспечения провозной способности Восточного полигона на уровне 158 млн тонн к 2023 году следует привлечь порядка 131 млрд рублей. И как бы не вышло так, что из-за роста цен суммы в сметах не поползли бы вверх.

В 2017 году была утверждена новая формула расчета индексации тарифов на железнодорожные перевозки. Базой для неё являются показатели потребительской инфляции, тогда как немало иных факторов влияющих на железнодорожный транспорт выпадают. В компании отмечают, что введенный тогда порядок расчета индексации грузовых тарифов обернулся отставанием темпов изменения доходов от темпов роста ценовой нагрузки на расходы ОАО «РЖД». Предполагается, что в 2022 году уровень среднегодовой инфляции в России составит 17%, тогда как установленная индексация железнодорожных тарифов — 6,8%. Что в этой ситуации делать?

Во-первых, надо признать: повышение цен на промышленную продукцию, особенно топливо и товары металлургии имеет место. В 2022 году дополнительное давление на операционный бюджет это даст в 30 млрд рублей. Реальная стоимость инвестиционных проектов, по оценкам «РЖД», вырастет только по проектам развития Восточного полигона еще на 120 млрд рублей. Оптимизационных и иных средств для покрытия возросших операционных и инвестиционных затрат не хватит.

Во-вторых, «РЖД» действует как демпфер для реального сектора российской экономики, но бесконечно гасить колебания за счет оптимизации невозможно. Инфляция начала слишком давить и на железные дороги. Это означает, что нужно либо субсидировать проекты компании из средств правительства, либо допустить в 2022 году доиндексации тарифов.

Правительством Российской Федерации совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти ищут решение. Рассматривают разные варианты компенсационных тарифных мер, чтобы с одной стороны защитить экономику, которую и без того задели санкции и рост мировых цен, а с другой позволить «РЖД» стабильно работать, адаптироваться к новым условиям и далее реализовывать свою программу инвестиций. Можно ожидать, что с поправкой на доиндексацию средний рост тарифов на грузовые перевозки в 2022 году составит 11%. На всю «сумму инфляции» повышения не будет. Вероятно также правительство пойдет на субсидирование тарифов для ряда важных грузов, так, чтобы уменьшить инфляционный эффект меры.

Все это сейчас обсуждается.

С одной стороны решается задача обеспечения финансовой устойчивости работы «РЖД», без урезания инвестиционных проектов. С другой стороны мультипликативный эффект для экономики должны дать и другие проекты, для чего и разрабатываются механизмы субсидирования перевозок важных грузов, таких как металлы и продовольствие, например. Что касается «РЖД», то там ожидают комплексных, а главное своевременных решений. Промедление пойдет во вред железнодорожной системе и всей экономике.

Новые, ныне шоковые обстоятельства станут со временем привычными. Но по итогам решений этого года должна возникнуть новая стратегия, что будет учитывать международную торговую и политическую нестабильность. Нужно, чтобы развитие транспортной системы страны шло активнее, но при этом имелась бы защита инвесторов и покупателей от глобальных волн роста цен.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества