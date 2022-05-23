Париж, 23 мая 2022, 10:15 — REGNUM Бывший посол Франции в Лондоне Катрин Колонна прибывает в министерство иностранных дел, охваченное беспокойством из-за реформы, предусматривающей упразднение дипломатического корпуса к 2023 году, сообщает Le Figaro.
«Мое сообщение ясно. Нам нужен каждый из вас. Вы можете рассчитывать на то, что я никогда не забуду, кто я и откуда я, я вам полностью доверяю», — обратилась к дипломатам Катрин Колонна, новая глава МИД Франции.
Катрин Колонна прибыла в министерство, охваченное тревогой из-за реформы, предусматривающей упразднение дипломатического корпуса.
«Давайте работать вместе», — заявила Катрин Колонна.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн защищает проект пенсионной реформы, настаивая на своем желании «не лгать» французам.
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