Париж, 23 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Бывший посол Франции в Лондоне Катрин Колонна прибывает в министерство иностранных дел, охваченное беспокойством из-за реформы, предусматривающей упразднение дипломатического корпуса к 2023 году, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Мое сообщение ясно. Нам нужен каждый из вас. Вы можете рассчитывать на то, что я никогда не забуду, кто я и откуда я, я вам полностью доверяю», — обратилась к дипломатам Катрин Колонна, новая глава МИД Франции.

Катрин Колонна прибыла в министерство, охваченное тревогой из-за реформы, предусматривающей упразднение дипломатического корпуса.

«Давайте работать вместе», — заявила Катрин Колонна.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн защищает проект пенсионной реформы, настаивая на своем желании «не лгать» французам.