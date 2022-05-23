Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:16 — REGNUM На Среднем Урале трое жителей Вологодской области похитили у пожилой женщины 250 тыс. рублей. Мужчин задержали, сообщили журналистам в ГУ МВД по Свердловской области.

Кража денег 40.мвд.рф

Вологжане попали в квартиру свердловчанки под предлогом того, что женщине полагается подарок. Они передали ей два одеяла и комплект постельного белья. От вознаграждения злоумышленники отказались, однако, когда женщина вышла из комнаты, похитили у неё 250 тысяч рублей.

Мужчин задержали в Верхней Пышме Свердловской области. Все они оказались жителями Вологодской области. Двое из них ранее судимы за кражи. У одного из мужчин правоохранители изъяли 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая в крупном размере»).