Москва, , 10:15 — REGNUM По итогам первого квартала 2022 года в Москве зафиксирован рост промышленного производства. Об этом 23 мая сообщили в столичном департаменте финансов.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

За первый квартал 2022 года индекс промпроизводства в столице вырос на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Уровень безработицы при этом остается на низком уровне и по состоянию на 5 мая не превышает 0,5%.

«Кассовые расходы бюджета Москвы на 1 мая 2022 года составили 1 трлн 96,9 млрд рублей. На финансирование 13 государственных программ города Москвы направлено 1 трлн 46,8 млрд рублей или 95,4% от совокупных расходов столичного бюджета за январь–апрель 2022 года», — сказано в сообщении.

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