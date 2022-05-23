Москва, , 10:14 — REGNUM Не имеющая альтернатив дорогостоящая ипотека является тупиковым путем для решения жилищных проблем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Ипотека Merio

«Пока получается, что сегодня дорогостоящая ипотека не имеет альтернатив. Но это тупиковый путь и для решения жилищных проблем, и для развития строительного рынка», — сказал Миронов.

Он напомнил, что партия неоднократно призывала к удешевлению ипотеки — общая ставка по жилищным кредитам должна быть не выше ½ от ставки ЦБ. В целом, по мнению парламентариев, необходимо снижать ставки и по льготным программам, распространяя их на вторичное жилье.

«При этом необходимо запускать альтернативные ипотеке программы. В отличие от правительства, мы не считаем этот механизм единственным ответом на жилищный вопрос. Наша партия давно настаивает на запуске стройсберкасс, которые могли бы выдавать ссуды на жилье под 2−3%. При появлении такой конкуренции банки тут же сами бы снизили ставки по жилищным кредитам», — уверен Миронов.

В Национальном бюро кредитных историй сообщили о снижении числа выданных ипотечных кредитов. Так, в апреле 2022 года по отношению к маю снижение составило 60,7%.

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