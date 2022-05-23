Калуга, , 10:58 — REGNUM В медицинские организации Калужской области с 16 по 22 мая обратились 129 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 35 детей. За аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 99 укусов клещей у взрослых, 21 — у детей. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Осторожно, клещи! egor347

Больше всего обращений к медикам зарегистрировано в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Кировском районах, единичные случаи зарегистрированы в Бабынинском, Барятинском, Думиничском, Медынском, Мещовском, Хвастовичском, Козельском, Тарусском и Юхновском районах. В лабораториях за неделю было обследовано 123 клеща, снятых с людей. 16 из них оказались заражены клещевым иксодовым боррелиозом.

Основным противоэпидемическим мероприятием остаются акарицидные обработки. В 2022 году запланировано провести акарицидные обработки на площади 225,4 га, пока обработано всего 19,5 га.

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