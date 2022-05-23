Москва, 23 мая 2022, 10:12 — REGNUM Российские школьники в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» смогут узнать о работе полиции и её специальных подразделений. Онлайн-уроки для ребят учеников российских школ проведут сотрудники МВД России. Об этом 23 мая сообщила официальный представитель российского правоохранительного ведомства Ирина Волк.

МВД РФ
МВД РФ
Tacinskaya.ru

Также стражи порядка расскажут о том, как избежать вредных привычек и не попасться на уловки злоумышленников, чем может помочь мобильное приложение МВД России и многое другое.

«Цель тематической недели, организованной Всероссийским конкурсом «Большая перемена» при поддержке МВД России, — в простой и интересной форме обучить школьников основам правовой грамотности, кибербезопасности, правильного поведения на дорогах и заинтересовать участников конкурса профессией полицейского», — уточнили Волк.

Она подчеркнула, что расписание онлайн-уроков недели безопасности с МВД России насыщенное и очень интересное. В познавательный процесс включены полезные видеоматериалы, викторины, экскурсии, прямые трансляции с сотрудниками и тематические конкурсы.

Напомним, «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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