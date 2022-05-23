Москва, , 10:12 — REGNUM Российские школьники в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» смогут узнать о работе полиции и её специальных подразделений. Онлайн-уроки для ребят учеников российских школ проведут сотрудники МВД России. Об этом 23 мая сообщила официальный представитель российского правоохранительного ведомства Ирина Волк.

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Также стражи порядка расскажут о том, как избежать вредных привычек и не попасться на уловки злоумышленников, чем может помочь мобильное приложение МВД России и многое другое.

«Цель тематической недели, организованной Всероссийским конкурсом «Большая перемена» при поддержке МВД России, — в простой и интересной форме обучить школьников основам правовой грамотности, кибербезопасности, правильного поведения на дорогах и заинтересовать участников конкурса профессией полицейского», — уточнили Волк.

Она подчеркнула, что расписание онлайн-уроков недели безопасности с МВД России насыщенное и очень интересное. В познавательный процесс включены полезные видеоматериалы, викторины, экскурсии, прямые трансляции с сотрудниками и тематические конкурсы.

Напомним, «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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