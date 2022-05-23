Париж, 23 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Португалии Нуну Боргесом в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минуты и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:4.

si.robi Карен Хачанов

Хачанов семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, три ошибки на подаче и 2 из 9 брейков.

Во втором круге Хачанов сыграет с представителем Боливии Уго Дельеном, который выбил с турнира австрийского теннисиста Доминика Тима.