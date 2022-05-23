Киев, 23 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов, сообщает 23 мая офис президента страны.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших спецоперацию России на Украине, информирует офис Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что конфискация собственности граждан России, которые попали под западные санкции, — это плохая идея, чреватая серьезными последствиями.