Екатеринбург, 23 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Участниками событийной программы всероссийской акции «Ночь музеев», прошедшей в Екатеринбурге 21 мая, стали около 70 тысяч человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

Дмитрий Крылов Екатеринбург

В детской и основной программах приняли участие 134 площадки. При этом 17 из них участвовали в «Ночи музеев» впервые. За время проекта проведено более 1 тысячи экскурсий.

Отметим, 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Эта тема стала главной при проведении акции в Свердловской области.