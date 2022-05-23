Пушкино, Московская область, , 10:07 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в частном жилом доме в подмосковном Пушкино, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом 23 мая сообщили в СКР.

Пожар Mchs.gov.ru

«Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек, двое из которых дети, в результате пожара», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в частном доме в микрорайоне Клязьма произошел пожар, после локализации которого были найдены тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет.

Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.