Пушкино, Московская область, 23 мая 2022, 10:07 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в частном жилом доме в подмосковном Пушкино, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом 23 мая сообщили в СКР.
По данным следствия, в частном доме в микрорайоне Клязьма произошел пожар, после локализации которого были найдены тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет.
Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.