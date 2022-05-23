Уфа, 23 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Ревакцинироваться от COVID-19 решил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 23 мая на совещании в правительстве региона в центре управления республикой.

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«Я лично принял решение», — заявил Радий Хабиров.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Башкирии Азата Рахматуллина, все муниципалитеты в республике активно включились в работу по ревакцинации населения от COVID-19. Также активно ревакцинируются государственные служащие.

«Активно включились в работу по ревакцинации государственные служащие. За последнюю неделю больше всех ревакцинированы по количеству сотрудников Аппарат правительства региона, минфин и минземимущества», — добавил Азат Рахматуллин.

Он отметил, что в Башкирии прошли ревакцинацию от COVID-19 свыше 513 тысяч жителей.

Согласно данным на 22 мая в Башкирии за сутки выявили 83 носителя коронавируса.