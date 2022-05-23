Москва, 23 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Минцифры РФ совместно с субъектами РФ создаст единые стандарты цифровизации и обеспечения связи для Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом во время совещания с главами цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«Минцифры России необходимо совместно с коллегами из приграничных районов — Ростовской, Курской и других областей — проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории ЛНР и ДНР сотовой связью. Нужны типовые решения и требования», — цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Он попросил в оперативном режиме «разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для освобожденных территорий Донбасса».

Он также напомнил о важности исключения использования негосударственных и недостоверных сервисов коммуникации.