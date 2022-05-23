Токио, 23 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Японская компания Sony может представить свою гарнитуру виртуальной реальности PS VR 2 уже «очень скоро». Об этом 23 мая пишет издание Gamingbolt.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Playstation VR

Информацией о скорой презентации гарнитуры поделился журналист и известный инсайдер Джефф Грабб. По его словам, Sony активно готовится представить свою разработку «более существенным образом». Полноценный показ может состояться уже в июне.

Напомним, что PS VR (PlayStation VR) — это шлем виртуальной реальности, совместимый с консолями PlayStation 4. Ожидается, что PS VR 2 будет работать на PlayStation 5.