Москва, , 10:03 — REGNUM Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, не состоявшийся, как это было запланировано, в первом триместре 2022 года, ожидают в Мали. Об этом 23 мая рассказал главы МИД африканской страны Абдулай Диоп.

Мали Aboubakrsidiki

Как отметил в интервью РИА Новости Диоп, предполагалось, что Лавров приедет в Мали с визитом в первом триместре 2022 года, однако этого не удалось сделать из-за ситуации на Украине.

«Он все еще собирается приехать, и народ Мали его очень ждет, потому что большинство малийцев очень ценит сотрудничество с Россией», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что на новый уровень намеревается вывести эта африканская страна свое торговое сотрудничество с Россией.