Биробиджан, , 10:03 — REGNUM В Еврейской АО житель Биробиджана приговорен судом к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в областном СУ СКР.

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Суд посчитал доказанной вину местного жителя 1974 года рождения в том, что он при распитии алкогольных напитков вступил в конфликт с одним из знакомых, в ходе которого нанес ему удар ножом. Мужчина от полученного ранения скончался. Свою вину подсудимый не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске вынесен приговор иностранцу, которого признали виновным в убийстве в кафе.