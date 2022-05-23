Канберра, 23 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Цены на бензин в Австралии находятся на пути к «побитию новых рекордов». Об этом 23 мая сообщил телеканал NineNews со ссылкой на отчет одного из крупнейших банков страны Commsec.

Images Money Деньги за бензин

Экономисты финансового учреждения обращают внимание на то, что за последние семь дней средняя цена на неэтилированный бензин в Австралии выросла на 14,1%, что стало третьим по величине ростом за всю историю наблюдений.

«Ежедневная цена на бензин в стране, по оценкам CommSec, сегодня составляет 206 центов за литр — самый высокий показатель с конца марта и выше недавних минимумов на 45,6 цента за литр», — говорится в отчете.

Напомним, что одним из предвыборных обещаний нового премьер-министра страны Энтони Альбаниза являлась борьба с инфляцией.