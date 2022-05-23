Оренбург, 23 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В 15 муниципальных образованиях Оренбургской области владельцам запретили использовать маломерные суда на местных водоёмах. Эти правила опротестованы, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

ИА REGNUM Прогулка на катере

В надзорном ведомстве указали, что в соответствие с Водным кодексом России вопросы определения водных объектов, на которых плавание на маломерных судах запрещено, ограничено или приостановлено, отнесено к компетенции субъекта Российской Федерации.

На нормативные акты муниципальных образований внесены прокурорские протесты. Из них десять уже рассмотрены и удовлетворены.