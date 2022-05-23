Симферополь, 23 мая 2022, 10:02 — REGNUM Использование Азовского моря расширит возможности экономики России и Донбасса, об этом заявил 23 мая первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.
Вице-спикер Госсовета Срамы уточнил, что потр Мариуполя сможет обеспечить значительный грузооборот.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил о том, что Азовское море теперь находится в совместном российско-донецком пользовании.