Симферополь, 23 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Использование Азовского моря расширит возможности экономики России и Донбасса, об этом заявил 23 мая первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

Александр Полегенько ИА REGNUM Азовское море

«Азовское море — это выход в другие регионы, есть возможность использовать порты, что расширит возможности экономики. Это отправка грузов, и, наверное, туристические проекты, ведь есть на побережье и курортные комплексы — весь комплекс транспортных вопросов», — приводит ТАСС слова Фикса.

Вице-спикер Госсовета Срамы уточнил, что потр Мариуполя сможет обеспечить значительный грузооборот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил о том, что Азовское море теперь находится в совместном российско-донецком пользовании.