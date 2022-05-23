Москва, , 10:01 — REGNUM В период с января по апрель включительно, план по доходам бюджета Москвы на текущий год выполнен на 39,7%. Об этом 23 мая сообщили в столичном департаменте финансов.

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Объём налоговых и неналоговых доходов в общих доходах городского бюджета за указанный период составил 1,287 трлн рублей, что составляет 97,9% от всех поступлений. По налогу на прибыль организаций перечислено 502,1 млрд рублей. Объем поступлений по НДФЛ по состоянию на 1 мая 2022 года в столичный бюджет составил 485 млрд рублей. При этом неналоговые доходы за четыре месяца 2022 года достигли 110,7 млрд рублей.

«За январь–апрель 2022 года в бюджет перечислено почти 40% от объема запланированных на год доходов. Платежи по налогу на прибыль организаций за четыре месяца составили 47,6% от запланированных годовых назначений, по НДФЛ — 33,1%. По специальным налоговым режимам годовой план выполнен на 48%. Неналоговые доходы поступили размере 44% от запланированного на текущий год объема. Это соответствует плановым темпам исполнения бюджета города на 2022 год», — сказала руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

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