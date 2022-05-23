23 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Норвегия, которая получает большую прибыль от продажи своих природных ресурсов, в частности, нефти и газа, должна поделиться своими доходами, например с Польшей.

Оксана Переможенко, , 10:41 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Норвегия, которая получает большую прибыль от продажи своих природных ресурсов, в частности, нефти и газа, должна поделиться своими доходами, например с Польшей. Об этом глава польского правительства заявил 22 мая, общаясь с молодежью.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит €100 млрд. Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью. Это ненормально и несправедливо», — сказал он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие раскритиковали предложение премьер-министра Польши.

«Все отнять и поделить! Шариков», — отреагировала Юлия.

«Болеем за обе команды», — иронизирует Александр.

«Гиена Европы! Как была, так и осталась», — отметил Vital S.

«Поэтому надо вооружаться. Они смотрят на Россию, как на колонию, которая должна делиться», — отреагировал Алексей К.

«По-моему Польшу надо выкинуть из Евросоюза, а Норвегию — взять», — добавил Федор.

«Вангую, что следующая война будет с Польшей. Только воевать с ней будут страны Европы…» — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Я очень жду, когда они, европейцы, плюнут на приличия и начнут наконец грабить и мутузить друг друга…» — с сарказмом написал Roman.

«Ага, это же поляки в северных широтах добывают нефть на морозе и ветре», — отреагировал Иван.

«Я так чувствую, что в конце концов поделят Польшу, как уже бывало в истории. Никто долго их выкрутасы терпеть не будет, даже и в самой Европе», — комментирует Elena.

Нефтяная вышка на месторождении Хайдрун Norsk olje og gass

«Я не знаю, почему, но поляки чересчур борзые стали! Мне кажется, у них очень мощная поддержка от Байдена. Они как бессмертные себя ведут», — отметила Marina.

«Как бы Польша не начала делиться», — написал R44 110.

«Видимо, Польша начинает испытывать на себе все прелести остановки поставок российских энергоносителей. Отсюда и «братская» зависть к самодостаточной в этом плане Норвегии. Дескать, «возьмите наши проблемы на свои плечи. А то что это? Кому все, кому — ничего». Все-таки газ — превосходное оружие. Не хуже «сарматов» и «калибров». И надо шире использовать его возможности. Европа должна страдать, стагнировать, грызться между собой. Это наш шанс уцелеть в глобальном противостоянии. Лучше пусть подохнут они, чем мы», — считает Андрей.

«Видимо, от Украины заразились!» — с сарказмом добавил Владимирович.

«Почему со мной не делятся хозяева магазинов? Несправедливо…» — иронизирует Валерий.

«С каких пор Польша распоряжается прибылью Норвегии? Пусть свои злотые считает и складывает в кубышку, чтобы за газ и нефть платить», — пишет Gise.

«Что у Америки на уме, то у Польши на языке», — отреагировал Anatoly.

«Наглости не занимать», — отметил eLay.

«Забрать и поделить. Психология Шарикова. Недалеко польское руководство ушло от очеловеченной собаки», — добавила Vika.

«Пусть Америка с ними поделится прибылью с продажи оружия», — с сарказмом предложила Катя А.

«Польшу понесло!» — подытожил Marat S.

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