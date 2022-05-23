Канберра, , 10:03 — REGNUM Изменения в политике по борьбе с изменением климата и построение дипломатических отношений с международными партнерами являются одними из приоритетов для избранного премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза. Об этом он заявил на своей пресс-конференции после победы на федерльных выборах в стране, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии

«Я действительно хочу изменить нашу страну и изменить то, как в этой стране работает политика», — сказал Альбаниз.

По его словам, на первое место для Австралии выходит Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), в рамках которого США, Япония, Индия и Австралия берут на себя главную роль за решение глобальных проблем в Индо-Тихоокеанском регионе.

После возвращения с саммита QUAD в Токио Альбаниз намерен организовать встречу со всеми премьер-министрами штатов и главами правительств австралийских территорий. Другим знаковым совещанием станет его встреча с лидерами профсоюзов.