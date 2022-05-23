* запрещённая в России организация

Кабул, 23 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. «Сеть Хаккани»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В столице Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели церемонию, посвящённую шестой годовщине убийства муллы Ахтара Мансура, бывшего лидера движения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В церемонии, состоявшейся в отеле «Эстекляль» 22 мая, приняли участие мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также ряд министров и лидеров «Фракции Кветты» / «Кандагарского» совета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ни один из членов руководства «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая Сираджуддина Хаккани, министра внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на церемонии не присутствовал.

Мулла Ахтар Мансур, бывший лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит в результате авиаудара США в Пакистане 22 мая 2016 года, когда возвращался из Ирана.

Напомним, в конце этой поминальной церемонии прогремел взрыв. Сообщается, что в результате нападения был ранен министр обороны мулла Мохаммад Якуб Муджахид. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили ранение гражданского лица и не прокомментировали ситуацию с муллой Якубом.

Ответственность за нападение взял на себя «Фронт Азадеган». Но ряд экспертов предположили, что нападение было терактом смертника и могло быть организовано фракциями внутри движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).