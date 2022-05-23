Аделаида, Австралия, 23 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. По мере того, как голоса жителей Австралии, поступивших по почте, продолжают подсчитываться в Южной Австралии, уже теперь можно констатировать, что Либеральная партия, которая до этих выборов контролировала федеральное правительство Австралии, потерпело в штате крупное поражение. Об этом 23 апреля сообщил телеканал Nine News.

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Так, кандидат от лейбористов Луиза Миллер-Фрост, бывший генеральный директор компании St Vinnies, выиграла мандат в Бутби на юге Аделаиды, «разрушив» 70-летнюю монополию либералов в этом округе. Она получила более чем 4,5-процентное превосходство в двухпартийном голосовании.

Другим традиционно «голубым» округом был Стёрт. Проблему либералам создали «зеленые», которые привлекли к себе голоса многих избирателей.

Теперь по мере того, как кандидат от Либеральной партии Джеймс Стивенс теряет голоса в пользу лейбористки Сони Барам, становится очевидно, что Западная Австралия из «голубого» цвета все более уверенно перекрашивается в «красный».