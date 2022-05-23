Москва, , 09:59 — REGNUM Возлагать ответственность за продовольственный кризис исключительно на Россию не вполне корректно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, о том, что ответственность за продовольственный кризис несет «только Россия».

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«Безусловно, проблема продовольственного кризиса существует, и она очень серьёзна, но утверждать, что ответственна за неё исключительно Россия, не совсем корректно. За этической проблемой голода стоит рынок, крайне неэластичный по своей природе, с практически гарантированным объёмом потребления, а следовательно, и объёмом дохода. Невозможность отказа от потребления, так же как и от энергоносителей, делает этот рынок весьма привлекательным источником доходов, — сказала Лебединская. — Для того, чтобы произвести зерно, необходимы три составляющие: пахотные угодья, семена и удобрения».

По ее словам, по итогам 2021 года три страны увеличили площадь пахотных угодий: Австралия (+2,8 млн га), Индия (+2 млн га), Россия (+1,4 млн га), тогда как в Евросоюзе площадь зерновых полей уменьшилась на 1,5 млн га.

«В России ограничен ввоз гибридных сортов пшеницы, однако есть удобрения. В Европе наоборот — есть семена, но нет удобрений. В связи с этим возникает непокрытый дефицит на рынке, увеличение этого дефицита провоцирует рост цен и привлекает на рынок финансовых спекулянтов, — сказала Лебединская. — В результате, несмотря на то, что ФАО утверждает, что показатель соотношения объема запасов и потребления зерновых в мире сохранится в целом на достаточно комфортном уровне в 29,9%, что соответствует показателям сезона 2020–2021 годов, мировые цены растут».

В связи с этим она обратила внимание на то, что пшеницу импортируют 130 стран, из них крупнейшими импортерами являются Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Китай.

«Практически каждой из этих стран мы поставляем зерно. Турции в 2021 году было поставлено 4 млн т, Египту — 1,9 млн т, Саудовской Аравии и Алжиру — 5 млн т. На данный момент Россия выполняет все свои обязательства по поставкам продовольствия, более того, больше всего отгружено зерна именно в Турцию, Египет, страны Южной Азии, — сказала Лебединская. — Каждая страна пошла по своему пути в решении этой проблемы. Например, Ливан и Египет рассматривают возможность отказаться от российской пшеницы в пользу европейских стран и США. К сожалению, идея пока мало реализуема, так как возместить такой объём исходя из ограничений по пахотной земле в Европе, скорее всего, не получится, да и само зерно не того класса, которое страны покупали в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что сочетание не прекращающейся пандемии, усиливающегося неравенства и подорожания продовольствия может привести к тому, что в 2022 году до 263 миллионов человек окажутся за гранью крайней нищеты.

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