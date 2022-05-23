Брюссель, , 09:55 — REGNUM Свыше €100 млн составила общая сумма штрафа, который был удержан с Польши за невыполнение решения Европейского суда о приостановке деятельности Дисциплинарной палаты польского Верховного суда. Об этом 23 мая сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в эфире бельгийского телеканала RTL.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как напомнил еврокомиссар, Польша получила наказание за невыполнение решения суда ЕС в виде каждодневного штрафа в размере €1 млн.

«Сейчас сумма штрафа составляет более €160 млн, и мы уже удержали более €100 млн», — сказал он.

Отметим, в 2020 году суд ЕС принял решение о том, что созданная в Польше Дисциплинарная палата Верховного суда республики якобы нарушает принципы независимости судей, обязав польскую сторону «немедленно остановить действие норм о Дисциплинарной палате Верховного суда». В октябре 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере €1 млн в день до упразднения названной структуры.