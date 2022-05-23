Москва, 23 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила главу Международного комитета Красного Креста предоставить информацию о российских солдатах, попавших в плен в ходе спецоперации на Украине, и помочь представителям аппарата российского обмудсмена посетить их. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Ombudsmanrf.ru Татьяна Москалькова

«Я в очередной раз обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста г-ну Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных и помочь посетить их мне или моим представителям. Очень надеюсь на то, что моё очередное обращение не останется без внимания», — написала Москалькова.

Она напомнила, что в начале апреля в ходе визита в одну из частей Черноморского флота, где на тот момент содержались порядка 30 украинских военнопленных, она убедилась, что им гарантированы все права, они имеют трёхразовое горячее питание, лекарства, телевизор, книги и газеты.

При этом, по словам Москальковой, аналогичной информации со стороны Украины или МККК о российских солдатах не поступает: «Очень горько будет осознать, что такая уважаемая организация, как МККК, забыв об универсальных принципах гуманизма, как и многие другие международные структуры, руководствуется двойными стандартами в отношении наших пленных. Родные наших пленных и я, очень надеемся, что такого не произойдёт, и Красный Крест, как это бывало уже не раз, поможет вернуть надежду страдающим людям».