* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 23 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане) взяло на себя ответственность за теракт у гостиницы «Эстекляль» в Кабуле. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, не предоставив конкретных фактов, что несколько членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ранены в результате атаки террориста-смертника. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

В воскресенье, 22 мая, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели церемонию, посвящённую годовщине убийства бывшего лидера группировки муллы Ахтара Мансура.

Представитель министерства внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердил инцидент и сообщил TV 1, что в результате взрыва пострадали три человека. Некоторые СМИ, однако, сообщили о вывозе с места взрыва тел троих погибших.

Представитель штаб-квартиры полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле назвал нападение «работой злейшего врага».

Взрыв произошёл во второй половине дня 22 мая в 10-м округе Кабула.

Напомним, по заявлению пакистанских официальных лиц, Ахтар Мансур был убит в результате удара американского беспилотника на территории Пакистана в 2016 году, когда возвращался из Ирана.