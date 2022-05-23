Вашингтон, 23 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. 3D-дизайнер и художник Грэхам Раст перенёс свою комнату в игру Half-Life: Alyx для виртуальной реальности. Об этом 23 мая сообщает портал Kotaku.

Half-life.com Кадр из компьютерной игры «Half-Life: Alyx»

Примечательно то, что Раст практически идеально воссоздал в среде игры в формате 1:1 свою гостиную, благодаря чему ему удалось записать ролик, в котором смешаны виртуальный и реальный миры. Зрители могут видеть, что в комнате геймера поселился хедкраб (монстр из вселенной Half-Life), а за окном гуляют солдаты Альянса. В какой-то момент Раст «взрывает» помещение.

Напомним, релиз Half-Life: Alyx состоялся 23 мая 2020 года, игра поддерживает большинство ПК-совместимых гарнитур виртуальной реальности. Она стала первым за 12 лет полноценным официальным проектом франшизы Half-Life (компания Valve выпустила Half-Life 2: Episode Two 10 октября 2007-го).