Токио, , 09:54 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о запуске новой региональной экономической инициативы в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF).

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы запускаем IPEF, который нацелен на совместную работу с нашими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе с целью обеспечения конкурентоспособности в XXI веке», — заявил Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

По его словам, IPEF — это новая экономическая договоренность, призванная решать ряд совместных задач, в том числе устанавливать правила цифровой экономики, а также обеспечивать устойчивые цепочки поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден высказался за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН.

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