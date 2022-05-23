Токио, 23 мая 2022, 09:54 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о запуске новой региональной экономической инициативы в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF).
По его словам, IPEF — это новая экономическая договоренность, призванная решать ряд совместных задач, в том числе устанавливать правила цифровой экономики, а также обеспечивать устойчивые цепочки поставок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден высказался за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН.
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