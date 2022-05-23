Севастополь, 23 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Тротил, порох, несколько сотен патронов изъяли правоохранители у уроженца Севастополя, который проходит подозреваемым по делу о незаконном обороте оружия. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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В ведомстве уточнили, что в ходе обыска у подозреваемого гражданина РФ по месту его жительства и на дачном участке было обнаружено и изъято: около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»), санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.