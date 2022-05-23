Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Пассажирский поезд «Таврия» с 26 мая возобновит курсирование между Санкт-Петербургом и Евпаторией, сообщили 23 мая в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд «Таврия» в Евпаторию t. me/tavria_train

Поезд №179/180 «Таврия» сообщением Петербург — Евпатория начнет курсировать 26 мая из Петербурга, а 28 мая — из Евпатории, и будет ходить через день вплоть до 1 октября.

«Поезд будет отправляться из Петербурга в комфортное время в 19:16, чтобы на него могли успеть пассажиры после работы. В Евпаторию поезд будет прибывать спустя две ночи и один день в пути в 12:40 — как раз к заселению в гостиницы. Из Евпатории поезд будет отправляться в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01», — рассказали в пресс-службе.

В состав поезда включены плацкартные вагоны класса 3Э, купейные вагоны классов 2К и 2Э и вагон-ресторан. Поезд проходит через региональные центры Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону.

«В Крыму поезд делает остановки на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой и Саки», — уточнили в пресс-службе перевозчика.

Добавим, что летом 2022 года из Петербурга будет курсировать три поезда в Крым — в Севастополь, Евпаторию и Феодосию.

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