Сеул, 23 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. По состоянию на конец апреля 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $86,99 млрд, что на $5,7 млрд меньше по сравнению с мартом текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, сокращение показателя связано с ростом обменного курса, инвестиционной активностью южнокорейских компаний за рубежом и увеличением объёма расчетов за импорт.

Объём депозитов в долларах США сократился на $5,37 млрд, до $73,18 млрд, в евро — на $40 млн, до $5,03 млрд, в юанях — на $130 млн, до $1,56 млрд, в йенах — на $70 млн, до $5,66 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц сократились на $4,69 млрд, до $71,65 млрд, а физических лиц — на $1,03 млрд, до $15,34 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.