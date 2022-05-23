Париж, , 09:50 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн защищает проект пенсионной реформы, настаивая на своем желании «не лгать» французам, сообщает Le Figaro.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Те, кто хотел бы верить, что пенсионная реформа не нужна, лгут французам», — говорит глава правительства.

Эммануэль Макрон предлагал в ходе президентской кампании «сдвинуть установленный законом возраст» выхода на пенсию, чтобы довести пенсионный возраст «в 2031 году до 65 лет».

«Задача нашей страны состоит в том, чтобы обеспечить прочность нашей социальной модели, добиваться социального прогресса и инвестировать, особенно в здравоохранение и образование», — утверждает Элизабет Борн.

Выход на пенсию в 65 лет «не тотем», уверяет Элизабет Борн, но необходимо обеспечить финансирование социальной модели.

«Объявить французам, что жители страны будут меньше работать, размахивать пенсией в 60 лет, значит им врать», — заявила премьер-министр Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции призвал страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поддержать резолюцию по Украине.

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