Премьер-министр Франции защитила проект пенсионной реформы
Париж, 23 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн защищает проект пенсионной реформы, настаивая на своем желании «не лгать» французам, сообщает Le Figaro.
«Те, кто хотел бы верить, что пенсионная реформа не нужна, лгут французам», — говорит глава правительства.
Эммануэль Макрон предлагал в ходе президентской кампании «сдвинуть установленный законом возраст» выхода на пенсию, чтобы довести пенсионный возраст «в 2031 году до 65 лет».
«Задача нашей страны состоит в том, чтобы обеспечить прочность нашей социальной модели, добиваться социального прогресса и инвестировать, особенно в здравоохранение и образование», — утверждает Элизабет Борн.
Выход на пенсию в 65 лет «не тотем», уверяет Элизабет Борн, но необходимо обеспечить финансирование социальной модели.
«Объявить французам, что жители страны будут меньше работать, размахивать пенсией в 60 лет, значит им врать», — заявила премьер-министр Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции призвал страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поддержать резолюцию по Украине.