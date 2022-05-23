Париж, 23 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн защищает проект пенсионной реформы, настаивая на своем желании «не лгать» французам, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Те, кто хотел бы верить, что пенсионная реформа не нужна, лгут французам», — говорит глава правительства.

Эммануэль Макрон предлагал в ходе президентской кампании «сдвинуть установленный законом возраст» выхода на пенсию, чтобы довести пенсионный возраст «в 2031 году до 65 лет».

«Задача нашей страны состоит в том, чтобы обеспечить прочность нашей социальной модели, добиваться социального прогресса и инвестировать, особенно в здравоохранение и образование», — утверждает Элизабет Борн.

Выход на пенсию в 65 лет «не тотем», уверяет Элизабет Борн, но необходимо обеспечить финансирование социальной модели.

«Объявить французам, что жители страны будут меньше работать, размахивать пенсией в 60 лет, значит им врать», — заявила премьер-министр Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции призвал страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поддержать резолюцию по Украине.