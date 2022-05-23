Молдавия, , 10:07 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, заявляя о вооружении Молдавии по стандартам НАТО, подрывает безопасность в регионе. Об этом говорится в заявлении оппозиционной молдавской Партии социалистов, опубликованном 23 мая.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В партии отреагировали на интервью Трасс изданию The Telegraph, в котором она призвала страны НАТО вооружить Молдавию, чтобы «остановить вторжение Путина». Молдавские социалисты указали на то, что никакого публичного обсуждения этой темы с Кишинёвом не было.

«Кроме того, даже если подобное заявление было продиктовано желанием помочь нашей стране, в действительности оно лишь усугубило ситуацию в регионе», — подчеркнули в оппозиционной партии.

Если же Молдавия ведёт с Великобританией или иными странами НАТО закулисные консультации, Партия социалистов решительно осуждает их и требует публичных объяснений, подчёркивается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон заявил, что поставки вооружения от НАТО только навредят стране.

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